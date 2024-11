Nico Paz ha fatto una grande partita in occasione di Genoa-Como 1-1 al 'Ferraris', ma il suo allenatore Cesc Fàbregas lo ha ripreso

Nico Paz è stato scelto come MVP della partita Genoa-Como 1-1 dell'ultima giornata di Serie A prima della sosta. Nonostante una grande prestazione, però, il suo allenatore Cesc Fàbregas lo ha punzecchiato in conferenza stampa. Ecco il motivo in questo video