Verso Bologna-Milan, ecco la probabile formazione di Pioli | VIDEO

Lunedì 21 agosto, alle ore 20:45, andrà in scena Bologna-Milan, 1^ giornata della Serie A 2023-2024. La probabile formazione di Stefano Pioli

Il prossimo lunedì 21 agosto, alle ore 20:45, allo stadio 'Renato Dall'Ara', andrà in scena Bologna-Milan, partita valida per la 1^ giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Vediamo, nel video della redazione di 'GazzettaTV', quale sarebbe - ad oggi - la probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per il loro debutto ufficiale nella nuova stagione sportiva