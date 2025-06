Sergio Ramos: “Seguivo la Serie A per il Milan di Sacchi e Maldini” | VIDEO

Sergio Ramos, difensore del Monterrey, ha parlato dei motivi - rossoneri - per cui ha sempre seguito il campionato di Serie A. Il video

Dopo il pareggio per 1-1 tra Monterrey e Inter nel Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America, Sergio Ramos ha risposto in conferenza stampa a una domanda sul suo rapporto con il calcio italiano, dopo anni di sfide tra club e Nazionale. Il difensore spagnolo ha anche svelato chi lo ha fatto innamorare del nostro campionato: guarda il video