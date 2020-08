Segna Milan Lucic, e parte l’inno rossonero | Video

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Una curiosità che sicuramente non sarà sfuggita ai tifosi del Milan che seguono l’hockey americano. L’attaccante dei Calgary Flames, in NHL, si chiama Milan Lucic. E ogni volta che mette il disco in rete, parte l’inno rossonero.

Ci immaginiamo quella famos scena in cui Mauro Suma, direttore dell’allora Milan Channel, ora Milan TV, disse: “Facciamo partire l’inno”. Ebbene in NHL accade lo stesso, ad ogni “gol” di Milan Lucic. Guardate il bellissimo video (in alto) pubblicato proprio dalla squadra americana.

