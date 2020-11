Seedorf: “Pirlo e Inzaghi faranno bene. Conosco la loro serietà” | VIDEO

Seedorf sugli ex compagni Pirlo e Inzaghi

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIO – Clarence Seedorf, ex giocatore e allenatore del Milan, ha parlato degli ex compagni rossoneri Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. L'olandese non ha dubbi sulla bontà del loro lavoro, rispettivamente, sulle panchine di Juventus e Benevento. "Conosco la loro professionalità e serietà nel lavoro fin dai tempi del Milan". Ecco il video con le dichiarazioni.