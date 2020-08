ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Clarence Seedorf, ex calciatore ex allenatore del Milan, ha parlato della stretta attualità rossonera, soffermandosi in particolar modo su Stefano Pioli e su Zlatan Ibrahimovic, che a breve potrebbe firmare il rinnovo di contratto con il Diavolo. Ecco le dichiarazioni di Seedorf nel video di Gazzetta TV.