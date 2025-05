Il Napoli ha vinto il 4° Scudetto della sua storia ieri sera, battendo il Cagliari per 2-0 al 'Maradona'. Delirio azzurro al fischio finale!

Senza tettuccio né portiere, la "super-car" modificata per la festa del quarto Scudetto del Napoli ha sfilato per le strade attorno allo stadio 'Maradona'. È festa vera a Napoli dopo la conquista del secondo titolo in tre anni, che porta la firma di Antonio Conte. Guarda il video