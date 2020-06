VIDEO MILAN – Pierino Prati, scomparso ieri all’età di 73 anni, ha realizzato 102 gol in 209 gare con la maglia del Milan in sei anni, dal 1967 al 1973. Di questi, ben 72 nel campionato di Serie A, torneo del quale si era laureato capocannoniere, con 15 reti, nella stagione 1967-1968, conclusasi con lo Scudetto per il Milan. Vediamo tutti quei 15 gol di Prati in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

