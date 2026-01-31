PIANETAMILAN i nostri video Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2, Oddo: “Non è stata tra le migliori prestazioni”
MILAN FUTURO
Scanzorosciate-Milan Futuro 2-2, Oddo: “Non è stata tra le migliori prestazioni”
01:08
Al termine di Scanzorosciate-Milan Futuro, l'allenatore rossonero Massimo Oddo ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco le sue parole
L'allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo ha commentato nel post-partita il pareggio in rimonta subito contro lo Scanzorosciate. Per i rossoneri gol di Emanuele Sala e Lorenzo Ossola. Ecco le sue parole