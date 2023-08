Saudi Pro League, la Top 10 degli stipendi in Arabia Saudita | VIDEO

La Top 10 degli stipendi nella Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita che ha fatto incetta di calciatori in Europa

La Saudi Pro League, massimo campionato dell'Arabia Saudita, ha investito 1.700 milioni di euro finora in stipendi, facendo incetta di calciatori - forti - in Europa. Ecco, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', la Top 10 degli stipendi in Arabia: guida la classifica Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Sul podio anche Karim Benzema (Al-Ittihad) e Neymar Junior (Al-Hilal)