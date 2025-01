Saudi Pro League, alla scoperta del centro sportivo dell’Al-Nassr | VIDEO

Con Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') alla scoperta del centro sportivo dell'Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo. Il video

'La Gazzetta dello Sport' è stata nel centro sportivo dell’Al-Nassr, a una trentina di chilometri da Riyadh, per entrare nella quotidianità sportiva di Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic e Stefano Pioli: dallo spogliatoio con le foto dei giocatori vestiti da nobili arabi al ristorante, passando per i campi di pallavolo e alla piscina. Il video dell'inviato in Arabia Saudita, Luca Bianchin