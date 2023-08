Saudi Pro League 2023-2024, squadre e giocatori più importanti | VIDEO

La Saudi Pro League, in questa stagione 2023-2024, ha fatto razzia di talenti in Europa in sede di calciomercato. Un breve recap nel video

Stagione 2023-2024 della svolta per la Saudi Pro League, il massimo campionato dell'Arabia Saudita. In questa sessione di calciomercato, infatti, tantissimi talenti (anche fuoriclasse) si sono trasferiti dall'Europa in Asia per prendere parte all'ambizioso progetto saudita. Dall'Al-Hilal di Neymar Junior all'Al-Nassr dell'apripista Cristiano Ronaldo, in questo video si fa il punto sulle squadre e sui giocatori più importanti del torneo meglio conosciuto per motivi di sponsorizzazione anche come Roshn Saudi League