Saudi Pro League 2023-24, i 10 colpi di mercato più importanti | VIDEO

Inizierà domani sera la Saudi Pro League. Da questa stagione molte stelle dall'Europa si sono spostate nel massimo campionato saudita

Inizierà domani sera, venerdì 11 agosto alle ore 20:00, con la sfida tra l'Al-Ahli e l'Al Hazm, la Saudi Pro League 2023-2024. Il massimo campionato saudita, da questa stagione, non annovera più soltanto Cristiano Ronaldo tra le sue stelle. Moltissimi top player, infatti, hanno lasciato l'Europa per provare una ricchissima esperienza in Arabia. Ecco, dunque, i 10 colpi di mercato della Roshn Saudi League (chiamata anche così per motivi di sponsorizzazione) in questo video della redazione di 'GazzettaTV'