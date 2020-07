SASSUOLO-MILAN: la probabile formazione di Pioli / News

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Quattro partite alla fine, obiettivo vicino e proprio per questo non bisogna distrarsi adesso.

Domani, per la 35^ giornata di Serie A, si gioca Sassuolo-Milan al ‘Mapei Stadium‘. Scontro diretto vero e proprio per l’Europa League, con i neroverdi a -8 dal Diavolo, che in caso di vittoria si assicurerebbe un posto nella competizione minore europea, almeno dai preliminari, proprio a discapito del Sassuolo.

Due squadre in un ottimo momento e Stefano Pioli non cambia ancora una volta quasi nulla. Nella video news il probabile undici rossonero. Per le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>