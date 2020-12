SASSUOLO-MILAN: la presentazione del match al Mapei Stadium / News

VIDEO MILAN NEWS – È già tempo di tornare in campo, una partita dopo l’altra. C’è da difendere il primo posto in classifica e tornare alla vittoria dopo due pareggi di fila. Si riparte da Sassuolo-Milan, tredicesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri dovranno ancora fare a meno di molti giocatori, ma continuano a macinare record. I neroverdi distano solo cinque punti in classifica, mentre il secondo posto è a una sola lunghezza. Nella video news la presentazione della sfida al Mapei Stadium. Alle 15:00 di domani il fischio d’inizio del match.

