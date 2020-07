SASSUOLO-MILAN: la conferenza stampa di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Manca ormai molto poco alla fine. I tifosi rossoneri forse vorrebbero non finisse mai questo campionato, visto come sta giocando la squadra di Stefano Pioli. Domani, però, intanto c’è la possibilità di qualificarsi aritmeticamente alla prossima Europa League, almeno dai preliminari. Domani, infatti, si gioca Sassuolo-Milan, 35^ giornata di Serie A. Oggi, come di consueto alla vigilia, Pioli ha parlato in conferenza stampa. Nella video news il riassunto delle sue parole. Per leggerle tutte VAI ALLA NOTIZIA >>>

