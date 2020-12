SASSUOLO-MILAN: il gol del raddoppio di Saelemaekers / News

VIDEO MILAN NEWS – In metà tempo di Sassuolo-Milan, i rossoneri erano già avanti di due gol e uno gli era stato annullato. Nonostante le assenze, nonostante le difficoltà. Il raddoppio, dopo la rete lampo dopo sei secondi, è stato di Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999, servito perfettamente da Theo. Il francese classe 1997 ha fatto una cavalcata impressionante e poi, a tu per tu col portiere, ha servito un assist perfetto a Saelemaekers che ha dovuto solo girare in porta. Nella video news rivediamo quel gol.

