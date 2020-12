SASSUOLO-MILAN: il gol da record di Leao / News

VIDEO MILAN NEWS – Una partita destinata a rimanere nella storia, un gol che è destinato a rimanere nella storia. La rete di Rafael Leao in Sassuolo-Milan è la più veloce della storia del calcio europeo ai massimi livelli. Nei cinque principali campionati mai nessuno ci ha messo meno a trovare la rete. Tempo di battere il calcio d’inizio, scatto del portoghese classe 1999 servito benissimo e gol. Milan subito in vantaggio, in meno di sette secondi. Rivediamo quella rete nella nostra video news.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>