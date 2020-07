VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Sassuolo-Milan, 35^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra vittoria per il Milan, che schianta per 2-1 il Sassuolo, con un’altra bella prestazione. Decisivo Zlatan Ibrahimovic, che segna una doppietta. I rossoneri continuano a stupire e tutta la squadra ha giocato un grande calcio. Ecco i migliori cinque rossoneri, in questa video news.

