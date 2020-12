Sassuolo-Milan, dal calcio d’inizio al gol di Leao: è record / Video

VIDEO MILAN NEWS – Come si dice spesso, una situazione provata e riprovata in allenamento. Sassuolo-Milan resterà nella storia, almeno per un po’: i rossoneri sono passati in vantaggio dopo 6.72 secondi con Rafael Leao, che ha realizzato il gol più veloce della storia della Serie A e di tutti i campionati europei di primo livello. Uno schema studiato da Stefano Pioli, che a fine gara ha detto essere solo uno dei tanti a disposizione. Nel video la ricostruzione della rete rossonera.

