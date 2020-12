SASSUOLO-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Subito in campo di nuovo, con tante assenze e tanti problemi, ma ancora da primi in classifica e con tanta voglia di tornare a vincere dopo due pareggi consecutivi. Il calendario, alla tredicesima giornata del campionato di Serie A, propone Sassuolo-Milan. Lo scorso luglio la stessa partita era finita 1-2, con doppietta di Zlatan Ibrahimovic, oggi tra i tanti assenti nel Milan. Nella video news 10 curiosità e statistiche sulla sfida, in appena 90 secondi.

