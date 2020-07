ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Stefano Pioli, tecnico rossonero, soddisfatto, nella sala stampa del ‘Mapei Stadium‘ al termine di Sassuolo-Milan 1-2, per il rinnovo di contratto biennale, fino al 30 giugno 2022, con il club di Via Aldo Rossi. “Ringrazio il Milan per la fiducia”, le parole di Pioli, che rivediamo e riascoltiamo in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

