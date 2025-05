Il Sassuolo ha vinto il campionato di Serie B, tornando in Serie A dopo un anno: un tifoso, per festeggiare, per poco non ci rimette le penne

Sassuolo in Serie A con capitan Domenico Berardi che ha alzato la Coppa Nexus. Per festeggiare, un tifoso neroverde, nel tentativo di raggiungere il campo è caduto nell'acqua del fossato di protezione. Il ragazzo è stato tratto in salvo dalla Curva. Guarda il video