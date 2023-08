Atalanta, gol di De Ketelaere: sui social quanti meme su Pioli | VIDEO

Charles De Ketelaere subito in gol al suo debutto con l'Atalanta. Sui social il tecnico del Milan, Stefano Pioli, bersagliato dai meme

Nella partita della prima giornata di Serie A, l'Atalanta ha vinto a Reggio Emilia contro il Sassuolo (0-2) anche grazie al primo gol nel nostro campionato di Charles De Ketelaere, acquistato in prestito con diritto di riscatto dal Milan. Sui social, non mancano le reazioni divertenti, ma anche quelle che incolpano il tecnico rossonero, Stefano Pioli, di non averlo saputo valorizzare a Milano. Guarda il video