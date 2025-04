Santos, altro grave infortunio per Neymar: piange di dolore | VIDEO

Neymar, fuoriclasse brasiliano da poco tornato a giocare nel Santos, si è infortunato seriamente nella gara contro l'Atlético Mineiro

A 33 anni, Neymar deve fare i conti con un altro infortunio. Il fuoriclasse brasiliano è stato costretto a lasciare il campo in lacrime al 32' del primo tempo per un problema muscolare alla coscia sinistra, durante la vittoria per 2-0 del suo Santos contro l'Atlético Mineiro. Guarda il video