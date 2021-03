Sanremo, Ibra: “Scambiare maglia con Achille Lauro? C’è un problema” | VIDEO

Sanremo, la battuta di Ibra

Zlatan Ibrahimovic non è mai banale. Dopo il suo ingresso in occasione dell’ultima serata del Festival di Sanremo, lo svedese ha ‘messo in campo’ la sua formazione ideale. Si parte dall’attacco: impossibile tenere fuori Zlatan. Fiorello è il padrone del centrocampo per la sua fantasia, mentre ad Amadeus l’onore di giocare in porta. In alternativa panchina o tribuna. Ruolo di stopper assegnato ad Achille Lauro perché fa paura. Poi una battuta indirizzata proprio al cantante: ecco perché è impossibile scambiare la maglia con lui. Cosa cambia senza Rebic? Ecco la probabile formazione del Milan