Sampdoria, presentato Pirlo: “Juventus? Non guardo al passato” | VIDEO

Andrea Pirlo, nuovo allenatore della Sampdoria, è stato presentato ieri in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sulla Juventus

Andrea Pirlo, ex calciatore del Milan, è stato presentato ieri in conferenza stampa come nuovo allenatore della Sampdoria, in Serie B. Pirlo è reduce dall'esperienza, non entusiasmante, nella Süper Lig turca alla guida del Fatih Karagümruk e ha deciso di ripartire con il nuovo progetto blucerchiato di Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi. Nella conferenza, ha anche parlato della Juventus, ultima squadra che ha allenato in Italia, nella stagione 2020-2021. Ecco, dunque, nel video le sue dichiarazioni