VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Sampdoria-Milan, 37^ e penultima giornata del campionato di Serie A. Un secco 1-4 per i rossoneri, con uno show di Zlatan Ibrahimovic, ancora con una doppietta e con il gol più veloce da quando è al Milan. Inoltre, la Sampdoria era tra le squadre a cui lo svedese non aveva mai segnato in rossonero. Ecco dati e statistiche sul match nella video news.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓