VIDEO MILAN NEWS – Si è conclusa poco fa Sampdoria-Milan, gara valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A. Un’altra vittoria per il Milan: a Marassi finisce 1-2. I rossoneri restano primi in classifica con 26 punti e segnano almeno 2 gol a partita per l’undicesima volta consecutiva in campionato. Nella video news alcuni dati sul match.

