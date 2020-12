VIDEO MILAN NEWS – Domani si gioca Sampdoria-Milan, 10^ giornata del campionato di Serie A. Oggi, come di consueto, alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, allenatore rossonero. Sarà il ritorno in panchina in campionato per il tecnico emiliano, dopo l’esperienza europea. Tani i temi toccati dall’allenatore durante la conferenza stampa. Nella video news le dichiarazioni più importanti dell’allenatore rossonero.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>