SAMPDORIA-MILAN: il gol su rigore di Kessie / News

VIDEO MILAN NEWS – L’ultima vittoria rossonera, finora, è quella di Genova in Sampdoria-Milan, finita 1-2. I rossoneri hanno vinto con merito e il primo gol, quello che ha sbloccato la partita, l’ha realizzato Franck Kessie dal dischetto. L’ivoriano classe 1996 è stato impeccabile come quasi sempre, sfruttando al meglio il fallo guadagnato da Theo. Come sempre, Kessie ha guardato il portiere fino all’ultimo e poi l’ha spiazzato. Nella video news rivediamo quel gol di Kessie dagli undici metri.

