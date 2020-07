VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Sampdoria-Milan, 37^ e penultima giornata di Serie A. Un’altra vittoria per i rossoneri, con un secco 1-4. Strepitoso Zlatan Ibrahimovic con una doppietta e altra grande prestazione di Hakan Calhanoglu. Impossibile trovare qualche rossonero che non abbia fatto bene. Ecco, dunque, i nostri cinque migliori rossoneri in questa video news.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓