SAMPDORIA-MILAN: i dubbi di formazione per Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si torna in campo. Sampdoria-Milan in programma. I rossoneri sono reduci dal successo europeo valso la qualificazione e arrivano alla 10^ giornata del campionato di Serie A da primi in classifica. Stefano Pioli torna in panchina anche in campionato e sta scegliendo l’undici titolare. Qualche piccolo nodo ancora da sciogliere, soprattutto sulla trequarti. La probabile formazione è però sempre con i grandi titolari. Nella video news tutti i ballottaggi.

