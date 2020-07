SAMPDORIA-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Ultimi sforzi. Mercoledì si gioca Sampdoria-Milan, gara valida per la 37^ e penultima giornata di Serie A. I rossoneri, in un ottimo momento di forma, inseguono il quinto posto della Roma, che però dista 4 punti su 6 a disposizione. La Samp, invece, è ormai paga: salva e senza obiettivi.

Claudio Ranieri, però, non è certamente un allenatore che fa sconti. Stefano Pioli ha tradizione positiva contro il tecnico blucerchiato e ci tiene a far bene dopo il rinnovo di contratto. Nella video news 10 curiosità sulla partita di Marassi in solo 90 secondi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>