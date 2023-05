Da sempre noto tifoso del Milan, il ministro Matteo Salvini è stato immortalato mentre canta il famoso coro rossonero: "Pioli is on fire"

Il tormentone estivo del 2022 sembra non avere fine, "Pioli is on fire" rimane tra gli inni più gettonati nel tifo rossonero e anche il ministro Matteo Salvini, noto supporter del Milan, canta e balla in discoteca il coro dedicato all'allenatore Stefano Pioli