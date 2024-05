Il Cagliari resta in Serie A: bagno in piena notte per festeggiare | VIDEO

I calciatori del Cagliari, ottenuta la matematica certezza della permanenza in Serie A, hanno festeggiato al Poetto in maniera singolare

Al Poetto, in una nota spiaggia della città, il Cagliari ha festeggiato la permanenza in Serie A: dopo la sentenza della matematica e il ritorno in Sardegna dalla vittoria (0-2) in casa del Sassuolo, i giocatori di Claudio Ranieri hanno deciso di fare un bagno in piena notte. Guarda il video!