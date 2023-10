Inzaghi: “Non sapevo se questo calcio meritasse la mia onestà” | VIDEO

Filippo Inzaghi, da ieri, è ufficialmente il nuovo allenatore della Salernitana al posto di Paulo Sousa. Le sue parole in conferenza stampa

La Salernitana ha ufficializzato il cambio in panchina: esonerato Paulo Sousa, con cui ha conquistato appena 3 punti nelle prime 8 giornate di campionato; dentro Filippo Inzaghi, che torna, dunque, ad allenare nella massima serie dopo l'ultima esperienza al Benevento. Ecco, dunque, in questo video le parole di 'SuperPippo' in occasione della conferenza stampa della sua presentazione in granata