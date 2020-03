Sala: “Se il coronavirus sfonda a Milano il sistema va in crisi”

VIDEO NEWS – Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, è intervenuto su ‘Facebook‘ invitando i cittadini meneghini a rispettare le regole imposte dal Governo per il coronavirus. “Ieri ancora in tanti erano in giro e vi segnalo che molti cittadini mi scrivevano lamentandosi. Ora, non è il caso di mettersi gli uni contro gli altri, ma i comportamenti devono essere uniformi”, alcune delle dichiarazioni di Sala, che ascoltiamo in questo video.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android