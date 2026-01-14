Saelemaekers sulla lotta Scudetto: “Milan? Grande spirito. Inter e Napoli …”

Alexis Saelemaekers ha parlato ieri in occasione di un 'Meet&Greet' con i tifosi rossoneri al 'Milan Store San Babila'. Ecco il video

Alexis Saelemaekers, classe 1999, centrocampista belga del Milan di Massimiliano Allegri, ha parlato ieri in occasione di un 'Meet&Greet' con i tifosi rossoneri al 'Milan Store San Babila', in Galleria San Carlo, a Milano. Ecco, dunque, il video con le dichiarazioni dell'ex Anderlecht, Bologna e Roma sulla lotta Scudetto in Serie A, che oltre ai rossoneri (e chissà chi altro) coinvolte anche Inter e Napoli