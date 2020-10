Saelemaekers, canto d’iniziazione con il Belgio / Video

VIDEO MILAN NEWS – Continua l’ascesa di Alexis Saelemaekers, esterno del Milan classe 1999. Arrivato lo scorso gennaio, ha sorpreso tutti e continua a migliorare sempre più, tanto da aver conquistato la Nazionale. È stato convocato nel Belgio, ha esordito ed è subito stato nominato migliore in campo. Prima, però, anche per lui classico rito di iniziazione dei novellini: in piedi sulla sedia a cantare. Insieme a lui, anche altri tre ragazzi. In questo video tutti i canti di inaugurazione.

