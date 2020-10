VIDEO MILAN NEWS – In occasione del Festival dello Sport, organizzato dalla Gazzetta, è stato intervistato Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, con cui ha vinto tutto rivoluzionando per sempre il gioco del calcio. Il Vate di Fusignano è stato solo uno dei tanti ospiti del Festival e ha rilasciato una bella intervista, rispondendo alle domande di Andrea Schianchi e del vice direttore della rosea, Andrea Di Caro. Ecco tutte le sue dichiarazioni in questo video.

