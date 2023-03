Sabatini: “Voglio bene a Nainggolan, ma lo vorrei picchiare” | VIDEO

Walter Sabatini ha parlato del suo rapporto con Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, a 'La Gazzetta dello Sport'. Il video

Walter Sabatini, ex direttore sportivo di molte squadre in Serie A, ha parlato del suo rapporto con il belga Radja Nainggolan, ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter, a 'La Gazzetta dello Sport'. Vediamo, dunque, in questo video, le dichiarazioni di Sabatini sul 'Ninja'. Al classe 1988, in fin dei conti, lo lega un profondo affetto