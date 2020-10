Ronaldo e il coronavirus: un mese fa non aveva la mascherina | VIDEO

ULTIME NOTIZIE VIDEO CORONAVIRUS – Un altro campione è stato colpito dal coronavirus. Si tratta di Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus. Ad annunciarlo la federazione portoghese. L’ex Real Madrid, asintomatico e già in isolamento, non potrà dunque partecipare alla partita di domani di Nations League contro la Svezia. A tal proposito, una curiosità: Ronaldo, presente allo stadio Dragão di Oporto il 5 settembre scorso, non aveva la mascherina. Ecco il video di Gazzetta TV.

