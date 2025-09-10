PIANETAMILAN i nostri video Ronaldinho in una mostra: dal Brasile al Barcellona, le opere d’arte | VIDEO
Ronaldinho, ex fuoriclasse di PSG, Barcellona e Milan, immortalato in una mostra piena di opere d'arte che lo ritraggono. Il video
L’ex fuoriclasse brasiliano Ronaldinho, stella di PSG, Barcellona e Milan in carriera, ha fatto tappa in Giappone per partecipare a una mostra a lui dedicata. L’evento ha visto protagonista l’artista Ariles De Tizi, autore di numerosi quadri ispirati alla carriera e alla figura del celebre ex attaccante. Guarda il video