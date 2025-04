Ronaldinho, 45 anni e non sentirli: elastico e gol come ai vecchi tempi | VIDEO

Ronaldinho, ex fantasista di PSG, Barcellona e Milan, regala magie a 45 anni: guarda cosa ha fatto in una recente sfida tra vecchie glorie

Durante la sfida tra vecchie glorie di Spagna e Brasile, Ronaldinho - ex fantasista di PSG, Barcellona e Milan - ha dato spettacolo come solo lui sa fare: scatto sul filo del fuorigioco, doppia finta a tu per tu con il portiere, dribbling e gol a porta ormai vuota. Il video è diventato subito virale sui social. Anche a 45 anni il brasiliano sa ancora incantare