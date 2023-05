Salernitana, Sousa: “Contratto allungato a salvezza ottenuta” | VIDEO

Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha annunciato in conferenza stampa che resterà sulla panchina dei granata anche l'anno venturo

Questo pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' la sfida Roma-Salernitana, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023. I giallorossi si giocano l'accesso all'Europa, mentre i granata di Paulo Sousa si presenteranno nella Capitale a cuor leggero, con la conquista della matematica salvezza già in tasca. Proprio di questo ha parlato l'allenatore portoghese alla vigilia del match: per lui, con la permanenza in Serie A della Salernitana, è scattato il rinnovo del contratto per un altro anno