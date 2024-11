Roma, Ranieri: “Hummels? Perché non dovrebbe giocare?” | VIDEO

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha parlato del possibile impiego di Mats Hummels nella sua squadra in conferenza stampa. Il video

Claudio Ranieri è stato presentato in conferenza stampa qualche giorno fa come nuovo allenatore della Roma e ha parlato anche di Mats Hummels e del suo quasi inesistente minutaggio finora in campo: "Perché non dovrebbe giocare? Io scelgo chi mi fa vincere le partite", le parole del nuovo tecnico giallorosso. Guarda il video