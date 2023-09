Roma, Mourinho: “A Budapest non abbiamo perso la finale” | VIDEO

L'allenatore della Roma José Mourinho, all'alba della nuova edizione di Europa League, torna sulla sconfitta nella finale col Siviglia

José Mourinho, all'alba della nuova edizione di Europa League, torna sulla sconfitta nella finale col Siviglia della sua Roma. Ecco le sue parole, riportate dai colleghi di Gazzetta Tv: "Io continuerò a dire fino alla fine che la finale" di Europa League "di Budapest non l'abbiamo persa. Ogni volta che me ne parleranno dirò che non l'abbiamo persa. Oggi però si riparte da zero"