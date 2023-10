Roma, Mourinho: “Caso scommesse? Rido perché …” | VIDEO

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato del caso scommesse in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Monza

José Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato del caso delle scommesse sportive su piattaforme illegali che ha travolto il calcio italiano in conferenza stampa alla vigilia della sfida interna contro il Monza. In particolare, lo 'Special One' si è soffermato sulle accuse - infondate - rivolte a due giocatori della sua squadra, Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy. I quali, infatti, passeranno entrambi per vie legali. Ecco, dunque, in questo video le dichiarazioni di Mourinho sul tema