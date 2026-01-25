ROMA-MILAN: Top e Flop rossoneri, le pagelle / Serie A News

È finita Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026. Nella video news le pagelle con Top e Flop tra i rossoneri

È finita da pochi minuti Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Olimpico' di Roma. Vediamo insieme, dunque, nella video news le nostre pagelle con Top e Flop tra i calciatori dei rossoneri di Massimiliano Allegri in occasione della sfida contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini